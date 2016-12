İstanbul'un 21 ilçesinde enerji kesintisi yapılacak

23 Aralık (Anadolu Yakası)



İstanbul'un 10 ilçesinin bazı mahallelerine 23 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 15, 4, 6. sokaklar, Yeditepe, 5, 10, 3, 101, 1, 50 ve 54. ve Karadeniz sokakları, İçerenköy Mahallesi Karsan, Başıbüyük Yolu, Esin, Bahçe, Duyarlı, Karsan, Tepelik, Cihan, Erkut, Magosa, Aydın, Akça, Kavaklar, Balin, Yücel, Mertlik, Baharım, Gülen, Özen, Demet, Kayışdağı, Derin, Şükran, Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokakları, Mimar Sinan Mahallesi Tepe Sokağı, Beykoz'da 09.30-11.30'da, Göztepe Mahallesi Atatürk Sokağı elektrikalamayacak.



Çekmeköy'de 09.00-18.00'de, Taşdelen Mahallesi Atabey, Cengaver, Can sokakları, 13.00-15.00'te, Mehmet Akif Mahallesi Afacan, Senem, Nazlı, Mesut, Alınteri, Ulubatlı Hasan, Aydın Menderes, Hasan Efendi sokakları, Hamidiye Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokağı, 13.00-16.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Aşıklar Çayırı, Nil, Name, Mimar Sinan, Yalınay sokakları, Kadıköy'de 09.30-11.00'de, Göztepe Mahallesi Tanzimat, Avcı sokakları, 15.30-17.00'de, Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu, Lambacı sokakları, Kartal'da 09.00-17.00'de, Orhantepe Mahallesi Yaprak, Cami, Fethiye, Cumhuriyet, Derya, Taylan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Sancaktepe'de 09.00-11.00'de, Emek Mahallesi Onur, Sütlüce sokakları, Şile'de 09.00-13.00'te, Ağva Merkez Mahallesi Plaj, Cansever, Cihannur, Deniz, Özçiçek, Yakuplu, Rıhtım, Hatıra, Korkut Bey, Gülnaz, Sağlık, Öğretmenler, Güzelyalı, Dirayet, Hasret, Kuzey, Hendek, Doktor, Beyaz Gelincik, Karaköy, Soydan, Sarraf, Park, Kara Ağaç, Ahmet Yesevi, Şile sokakları, 14.00-17.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Nostalji, Baharat Yolu, Beyaz Akasya, Ayyıldız, Muşebak, Hazerfan, Anayurt, Adalar, Yakuplu, Rıhtım, Lise Yolu, İsmail Dinçer, Ilıca, Kuzey, Nihat Erim, Dereli, İlgi, Bosna, Mihrap, Postacı Hasan Uzun, Alper, Yeni Cami, PTT, Evliya Çelebi, Şile'de Dumlupınar, Göztepe sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Tuzla'da 09.00-14.00'te, Cami Mahallesi Şehitler Sokağı, 09.00-17.00'de, Tepeören Mahallesi Kirazlı, Şifa sokakları, Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Kübra, 19 Mayıs, Kooperatif sokakları, Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu, Ateş, Gülistan, Alev, Acısu sokakları, 16.00-18.00'de, Saray Mahallesi Akçakoca Sokağı, Üsküdar'da 10.00-12.00'de, Mimar Sinan Mahallesi Katibim Azizbey, Durbalı, Bülbüldere Çıkmazı, Gümüş Arayıcı, Koltukçu Musa, Cambaz Ali, Kevakipzade, Solak Sinan Camii Önü, Hacı Mutlu, Toygar Hamza, Solak Çıkmazı, Halil Efendi Çeşmesi, Dibekçi Ahmet, Terlikçi, İsmail Dümbüllü, Bağlı Bahçe, Selamiali Efendi, Mumhane, Ethemağa, Hamam, Katibim Azizbey sokakları, 14.00-15.00'te, Mimar Sinan Mahallesi Durbalı, Şair Ruhi, Himmet Baba, Durbalı Cami, Zenciler Yeniyol, Hatmi, Zenciler, Selamiali Efendi, Güner sokakları, Murat Reis Mahallesi Hatmi, Şehit Nazmi Ermurat, Hatmiyan, Yan, Bilgi, Bostaniçi 1., Selamiali Efendi sokakları, 14.00-16.00'da, Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokağı elektrik alamayacak.



23 Aralık (Avrupa Yakası)



İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı mahallelerine, 23 Aralık Cuma günü elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Çatalca'da Örencik Mahallesi, Acem Çıkmazı Sokak, Aksöğüt Sokak, Fırat Sokak, Kıymet Sokak, Kolaylı Sokak, Seçkin Sokak, Yeryüzü Sokak, Kızılçam Çıkmazı Sokak, Kıvanç Çıkmazı Sokak ve civarı, 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Büyükçekmece'de Murat Çeşme Mahallesi, Göktürk Sokak, Nurseda Sokak, Nurtepe Sokak, Çimen 2 Sokak, Nurperi Sokak, Vezirtepe Sokak, Piroğlu Sokak ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.



Esenyurt'ta Yenikent Mahallesi, 662. Sokak, 604. Sokak, Süleymaniye Mahallesi, Ispartakule Caddesi, 770. Sokak, 771. Sokak, 772. Sokak, 773. Sokak, 774. Sokak, 775. Sokak, 769. Sokak, 762. Sokak, 768. Sokak ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Beyoğlu'nda Piri Paşa Mahallesi, Ahbap Sokak, Boduroğlu Sokak, Göktuğ Çıkmazı Sokak, Göktuğ Aralığı Sokak, Göktuğ Sokak, İlaç Sokak, Keten Sokak, Kumbarahane Caddesi, Müze Sokak, Piri Paşa Hamamı Sokak, Şaban Deresi Sokak, Yeniyol Çıkmazı Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, General Ali Rıza Gürcan Caddesi ve civarı 09.00-17.00, Gençosman Mahallesi, Atalay Sokak ve civarı 10.00-20.00 saatleri arasında elektrikalamayacak.



Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi, Arıköy Sitesi Sokak ve civarına 09.00-13.00, Zekeriyaköy Mahallesi, 12. Cadde, Reçine Çıkmazı Sokak, Kuşkonmaz Sokak, Kestane Sokak, 11. Cadde, Şimşir Sokak ve civarına 13.00-16.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi, 1166. Sokak, 1138. Sokak, 1165. Sokak, 1169. Sokak, 1164. Sokak, Mehmet Akif Caddesi, 1161. Sokak, 1224. Sokak, 1225. Sokak ve civarında 09.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.



24 Aralık (Anadolu Yakası)

Bayrampaşa, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçemece, Sarıyer

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 24 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 37, 48, 93'üncü, Yavuz Sultan Selim, 43, 44, 41'inci, Mareşal Fevzi Çakmak, 2'nci, Ulu Önder, 141'inci, Yeditepe, 97'nci ve Karadeniz sokakları, İçerenköy Mahallesi Kuleli, Sonbahar, Kağnıcılar, Özçelik, Merkez Camii, Köyarkası, Yeşil Belde, Rakkas, Birleşik sokakları, Küçükbakkalköy Mahallesi Cami Sokağı, Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Sokağı,14.00-15.30'da, Yenişehir Mahallesi İmar İskan Bloklar, Baraj Yolu, Bayraktar sokakları,16.00-17.30'da, Atatürk Mahallesi sokakları, Beykoz'da 13.30-17.30'da, Yavuz Selim Mahallesi Edebali, Dutdere, Akdeniz, Kestanelik, Kavaklık, Anafartalar, Sena, Okul, Seyit Çavuş, Mevlana, Akıncılar, Karadeniz sokakları elektrik alamayacak.



Çekmeköy'de 09.00-13.00'te, Soğukpınar Mahallesi Ufuk Sokağı, Taşdelen Mahallesi Desen, Taşdelen, Şehit Kubilay, Ender, Turgut Özal, Düşünür, Eda, Aksu, Ener, Duyuş, Kırlangıç sokakları, Sultan Çiftliği Mahallesi Hürriyet, Sokağı, Mehmet Akif Mahallesi Kubilay Sokak, Çamlık mahallesi sokakları, Kartal'da 09.00-12.00'de, Karlıktepe Mahallesi Uğur Sokağı, Esentepe Mahallesi Uğur Sokağı, Soğanlık Yeni Mahallesi Zühre, Kızılçam, Atatürk, Burak, Tiryaki sokakları, 09.00-17.00'de, Orhantepe Mahallesi Erguvan, Çamlı, Seheryeli, Lale, Fulya, Gülizar, Defne ,Nevbahar, Orhangazi, Merhaba, Köprü Çıkmazı, Açelya, Demirbahçe, Mimoza, Fethiye, Tuğraberk, Gül, Alaska, Sümbül, Cumhuriyet, Taylan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Maltepe'de 13.00-16.00'da, Altayçeşme Mahallesi Kadem, Esenlik, Veda, Nefer, Nihal, Zübeyde Hanım, Er, Mehmetçik, İlyasağa Çıkmazı, Turhan, Hayat, Kazım Paşa, Batı, İstiklal, Bağdat sokaklarında, Küçükyalı Mahallesi Atatürk, Bağdat sokakları, Çınar Mahallesi Çağ, Eren, Tahsinbey, Atatürk, Bağdat, Rezzan Has, Adnan Kahveci, Can sokaklarında ve Pendik'te 10.00-18.00'de, Ballıca Mahallesi Okul Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.



Tuzla'da 10.00-13.00'te, İstasyon Mahallesi Kazım Karabekir, Hatboyu, Kayık, Mercan, Aydos sokakları, Yayla Mahallesi Doğandere, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sanat sokakları, 13.00-16.00'da, İstasyon Mahallesi Ceyhun, Hacıoğlu, İstasyon, Vatan, Gönen, Hakim, Sevenler, Alpay, Efsane, Bostan, Ilıca sokakları, Ümraniye'de 09.00-11.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Tandoğan, Çağlar, Zümrüt, Uğur, Turna, İnci, Çehre sokakları, Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi Mahir İz sokakları, 09.00-18.00'de, Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman, Öztürk sokaklarına elektrik verilemeyecek.



24 Aralık (Avrupa Yakası)



İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı mahallelerine, 24 Aralık Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Çatalca'da İzzettin Mahallesi, Karlıova Sokak, Umut Sokak, Bahçesaray Caddesi ve civarı, 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Siteler Caddesi, İnan Sokak, 20. Blok Sokak ve civarında, 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Büyükçekmece'de Ekinoba Mahallesi, Piri Reis Caddesi, Hazar Sokak, Çilem Sokak, Şirin 3 Sokak, Hürriyet Caddesi ve civarına, 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, General Ali Rıza Gürcün Caddesi, Şehit Er Cuma Şahin Sokak ve civarı 09.00-17.00, Merkez Mahallesi, Azize Sokak, Gençosman Mahallesi, Acar Sokak ve civarı 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi, 1. Aşık Veysel Caddesi, Ayyıldız Sokak, 1. Gediz Sokak, 1. Hilal Sokak, Kemalpaşa Caddesi, 1. Kırlangıç Sokak, 3. Sakarya Sokak, 2. Sefa Sokak, Uğurlu Sokak, Yalaz Sokak ve civarında 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Sarıyer'de Kazım Karabekir Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak ve civarı 10.00-22.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.