İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 4 Ocak'ta elektrik alamayacak.

ANADOLU YAKASI



Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 4, 6. ve 9. sokaklar, Yeditepe, Anadolu sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskan blokları, Baraj Yolu sokaklar.



Kartal'da 09.00-11.30 saatlerinde Petroliş Mahallesi Rahmanlar, Hayat, Truva, Şehit Ahmet Baş, Yegane, Kumru, Batuhan, İncekaya, Işıkalp sokaklar, 12.00-14.30 saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Özel, Kınaçiçeği, Avukatlar, Öncü, Ayaz, Mihrabat, Samanyolu, Çobanyıldızı, Yabangülü, Pırlanta, Meşeli Ayazma, Nalan sokaklar, Karlıktepe Mahallesi Muştu Sokak, Orhantepe Mahallesi Gül Sokak.



Maltepe'de 10.00-12.00 saatlerinde Başıbüyük Mahallesi Kuğulu Veziryolu, Handan sokaklar.



Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı, Süleymaniye, Tepeviran, Meydan, Ecmel, Derin, Bıldırcın, Merkez sokaklar.



Üsküdar'da 09.00-12.00 saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Ulaşoğlu, Dereboyu Şair, Kısmet, Fedai, Meriç, Kadastral, Şair, Şahinbey, Sütçüyolu, Necip Fazıl, Ortaklar, Veli, Didem, Nil, Şölen, Mualla, Okan Çıkmazı, Uzay, Nehir, Elmacık, Aktan, Yakamoz sokaklar."

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih, Esenyurt, Çatalça, Bayrampaşa ve Sariyer'de 05 Ocak itibariyle elektrik kesintisi uygulanacak.

AVRUPA YAKASI



Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal, Millet ve Oğuzhan caddeleri ile Akkoyunlu, Karakoyunlu, Karakeçili, Şakrak, İbrahim Müteferrika, Selim Sabit, Lütfüpaşa, Yirmisekiz Mehmet Çelebi sokakları ve civarına, 05 Ocak Perşembe günü 07.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Esenyurt'ta ise Atatürk Mahallesi Akarsu sokak ve civarında 08.00-19.00 saatleri arasında,



Çatalca'da ise İnceğiz Mahallesi Arif Nihat Asya Caddesi, Açıkalın, Köroğlu, Yüksel, Birgül, Mağazacı sokakları ile Hisarbeyli Mahallesi Hisarbeyli Merkez Sokak, Karacaköy Caddesi, Şehit Mustafa Altınalan ve Karakaltal sokakları ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Bayrampaşa'da aynı gün, Muratpaşa Mahallesi Ata, Uluyol, Rami Kışla caddeleri ile Kar, Tel, Özden, 23. Blok, 21. Blok, 19. Blok, 17. Blok sokakları ve civarı 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi Gümüşdere Caddesi ve civarında aynı gün 09.00-11.30 saatleri arasında Demirci Mahallesi, Sinemköy Site ile Plaj Yolu caddesi ve civarında 11.30-14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.