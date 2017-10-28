İstanbul'u kana bulayacaklardı

Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan şüpheli araçtan parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli araçta yapılan incelemede, parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıktı. 1 yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Emniyet kaynakları; şüphelilerin park ederek bıraktığı otomobilde yaptığı incelemede parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığını belirtti. Bomba uzmanlarının araçtan çıkanları incelemesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansının haberine göre: Esenyurt ve Arnavutköy’de yaşanan patlamaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Yapılan takip sonrasında şüpheli araçta bulunan teröristler, aracı Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına park etti.

Şüphelilerin araçtan inmeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, 1’i yaralı olmak üzere 4 teröristi gözaltına aldı. Araç çevresinde Şeritler çekerek yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yapılan incelemenin ardından araç bomba imha uzmanı tarafından iki defa fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrası bomba imha uzmanları araçtaki malzemeleri indirerek geniş çaplı araştırma yaptı.

Olay yerinden incelemelerde bulunan polis ekipleri teröristlerin DEAŞ terör örgütü üyesi olabileceği üzerinde duruyor. Öte yandan teröristlerin asıl hedefinin İstanbul’da yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğu iddia edildi.