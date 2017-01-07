İstanbul’u kana bulayacaklardı… 2 canlı bomba son anda yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 canlı bomba yakalandı. Teröristlerin hedefinde Şanlıurfa ve İstanbul'un olduğu bildirildi.

İstanbul’u kana bulayacaklardı… 2 canlı bomba son anda yakalandı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:09
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Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2'sinin canlı bomba olduğu belirlendi.

Canlı bomba olduğu belirlenen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları tespit edildi.

Türkiye'de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.

 
Etiketlercanlı bombaistanbulBULGARİSTAN CEZA TIRşanlıurfateröristler
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