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İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?

İstanbul'da arsaların toplam değerinin 2 trilyon dolar olarak belirlendi. En değerli ilçe ise Şişli seçildi.

İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 08:22
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Ortalama metrekare fiyatının bin 250 lira olduğu şehirde arsası en değerli ilk 5 ilçe Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih...

Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS, İstanbul'daki toplam 5.2 milyar metrekarelik arsa ve arazinin değerinin 2 trilyon dolar olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma yaptı. TUVIUS'un Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, toplam alanı yaklaşık olarak 5.2 milyar metrekare olan İstanbul'da arsaların ortalama metrekare değerinin bin 250 lira olduğunu kaydederek, "İstanbul'un toplam arsa ve arazi değerini 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olarak belirledik. Biz ortalama 2 trilyon dolar diyoruz. Dolar kuru 3.5 lira olarak ele alırsak İstanbul'un toplam arsa ve arazi değeri 7 trilyon lira" dedi.

EN DEĞERLİ İLÇE ŞİŞLİ

İstanbul'un en değerli ilçelerinin başında Şişli'nin geldiğini, onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in takip ettiğini aktaran Altun, bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değerinin 10 ila 25 bin lira arasında değiştiğini vurguladı. Altun, en değerli ilçelerin Avrupa Yakası'nda olduğunun altını çizerek, bu yakadaki diğer değerli ilçelerin ise Bakırköy ve Güngören olduğunu aktardı. Altun, Bağcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Kağıthane'de ortalama metrekare değerinin 5 ila 10 bin lira arasında değiştiği bilgisini verdi.

KADIKÖY ÖNE ÇIKTI

Altun, Anadolu Yakası'nda en değerli ilçelerin başında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'nin geldiğini belirterek, ortalama metrekare değerinin 5 ila 10 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Altun, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'da toplam arsa değerinin metrekare başına 2 bin 500 ila 5 bin lira aralığında olduğunu söyledi.

PROJELER ARSA FİYATLARINI UÇURUYOR

Altun, İstanbul'da arsa fiyatlarının tek bir kritere göre şekillenmediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Arsalar son yıllarda ciddi değer kazandı. Lansmanı yapılan büyük projelerin yakınında olmasının yanı sıra ulaşım hatlarına yakınlığı da arsa fiyatlarının yükselmesinde önemli bir etken. İlçe arazi metrekare değerlerini etkileyen ön önemli ve dikkat çekici nokta ise projeler."

 
EtiketlerEKONOMİistanbul'un fiyatıistanbul'un değeriistanbul kaç para eder
HABER YORUMLARI
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Uyumsuz83

 2 TRILYON CEREZ PARASI HEM HANGI AKLIMA ZARAR BOYLE BIR HESABI YAPABILMIS KI YERINE GORE BIR ARSA SAHIBI 10.000 DOLUM ARSASINA 2 TRILYON ISTEYEBILIRZ SACMA AYRICAPENTAGON YILLIK ASKERI HARCAMASI 950 MILYAR DOLAR NE YANI ISTABULU 8 DEFADA HARCANABILIR BIR ULKE MI ISTANBULU ULKE YAPILSIN DUNYADA ULKE SAYILAN ULKELERDEN DAHA BUYUKTUR 

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Cemil nadir özgün

O iki trilyon dolara istanbulun lağımını bile satınalamazsın.

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caglar

şunu bilmeliyizki yabancılar özellikler ibatılı yabancılara bu topraklar satılmamalı ya bir işyeri olur veyahut başka birşey ancak gönül isterki bir karış topragımız satılmasın çünkü bu vatan kolay kazanılmadı bir kağıt parçasına satılmamalı bu topraklar..

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İnsan

Siz hala dolarıkullanıyorsunuzsatmadıgınız biristanbulmu kaldı

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Kemalseyhan

Istanbulu fatih SULTAN fethetti.şimdi haçlı zihniyeti sulanması parayla alırım diye.bizim satılık malımız yok fiyatı nerden cikarttiniz.vatan bekcileri

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