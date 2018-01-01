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İstanbul’u böyle göremezsiniz… Sadece yüzde 1!

Yeni yılın ilk günü İstanbul'da saat 11.08 itibarıyla trafik yoğunluğu sadece yüzde 1.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:09
İstanbul’u böyle göremezsiniz… Sadece yüzde 1!

Yeni yılın ilk günü İstanbullu evde kaldı. İBB'nin trafik haritasında tüm noktaların yemyeşil olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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