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İstanbul'u bile geride bıraktı, işte trafiğin en yoğun olduğu şehir

48 ülkeden 390 kenti kapsayan araştırmaya göre, trafiğin en yoğun olduğu şehir Mexico City oldu.

22 Aralık 2017 Cuma 11:27
İstanbul'u bile geride bıraktı, işte trafiğin en yoğun olduğu şehir

Dünyada araç trafiğinin en yoğun olduğu kentler belirlendi. GPS navigasyonları üzerine faaliyet gösteren "TomTom" şirketinin araştırmasında, İstanbul dünyada trafiğin en yoğun olduğu 6'ncı şehir olarak gösterildi. 48 ülkeden 390 kentin değerlendirildiği araştırmada, Ankara 60, İzmir 74, Bursa 77, Adana 101, Mersin 107, Gaziantep 116, Antalya, 119, Kayseri 135, Konya ise 139'uncu sırada bulunuyor. İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte kalma süresi normalin yüzde 63, Ankara'da yüzde 43, İzmir'de ise yüzde 39 üzerinde. İstanbul'da sürücüler, günde ortalama 46 dakika trafikte kalıyor. Bu süre Ankara'da 29, İzmir'de ise 27 dakika olarak belirlendi. Trafiğin en yoğun olduğu yerlerin başında Meksika'nın başkenti Mexico City geliyor. Kentteki sürücüler günde ortalama 59 dakikasını trafikte geçiriyor. Bu kenti Tayland'ın başkenti Bangkok ile Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Cakarta takip ediyor. Araştırmaya göre, trafiğin en yoğun olduğu 13'üncü şehir olarak gösterilen Rusya'nın başkenti Moskova'da sürücüler her gün ortalama 49 dakikasını trafikte geçiriyor. 21'inci sıradaki St.Petersburg'da ise bu süre 46 dakika. Türkrus.com

TRAFİKTE İLK 10 KENT

1- Mexico City (Meksika) 2- Bangkok (Tayland) 3- Cakarta (Endonezya) 4- Chongqing (Çin) 5- Bükreş (Romanya) 6- İSTANBUL 7- Chengdu (Çin) 8- Rio de Janeiro (Brezilya) 9- Tainan (Tayvan) 10- Pekin (Çin)

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:27
  1. trafik yoğunluğu
  2. İstanbul'da trafik yoğunluğu
  • DoğrucuDoğrucu23 sa önce
    Trafikteki yoğunluk ortalamaoturuş pozisyonu alanı 60cm^2 olanegosuna yenik düşmüş bireylerin bu alanı ortalama 800cm^2 olan arabayla gitmek istemelerindenkaynaklanmaktadır. Çözüm önerisi olarak bu egoyu meşru yoldan tatmin yoluna gidip 4,5 kişilik alanı tek kişilik alana indirmek. Tayyare çözüm değil çünkü bataklık sinekleri gibi tepemizde fızırdıyacaklar.kesin teknolojik bir çözümyollar asfalt değil boru olmalı ve kapsüller içinde tıpkı mitegondri aygıtı gibi istenen yere egolular paketlenilmeli. Uçuk 100 de yüz çözüm olarak Hz Süleyman Belkıs tahtının kuranda geçen haliyle bir ilim bir güçle hareket ettirilmesi yani ışınlama bizim kitap ona cin diyor doğrudur. Bazı kimseler tıpkı Allaha inanmadı gibi ışınlama yada drenç gösteriyor.örnek 150 yılönce telin içinden ses ve görüntü gidecek denilseydi? Sonuç olarak gayret varmı çözüme yoksa niye olsun çözüm.
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