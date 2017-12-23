İstanbulspor sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu
TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu.23 Aralık 2017 Cumartesi 22:43
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 7. dakikada Mertan Caner Öztürk ve 48'de Tatos attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 74. dakikada Ali Dere'den geldi.
Bu sonuçla ev sahibi takım 23 puanda kalırken, ligde 5 hafta sonra galip gelen konuk ekip puanını 23'e yükseltti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan Ürün
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 54 Kojic), Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber (Dk. 36 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Cajic, Zafer Şensoy (Dk. 64 Ali Dere), İbrahim Yılmaz
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun (Dk. 39 Ali Fırat Okur), Emre Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci, Tom (Dk. 83 Ahmet Aras), Tatos, Onur Güney, Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Serkan Kurtuluş)
Goller: Dk. 7 Mertan Caner Öztürk, Dk. 48 Tatos (Elazığspor), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Dk. 58 Zafer Şensoy, Dk. 65 Yalçın Kılınç (İstanbulspor), Dk. 61 Tom, Dk. 84 Tatos, Dk. 89 Emre Öztürk (Elazığspor)