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İstanbulluların köprü çilesi yakında bitiyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı televizyon programında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmanın 25 Ağustos'ta biteceğini açıkladı.

13 Ağustos 2017 Pazar 14:54
İstanbulluların köprü çilesi yakında bitiyor

Üçüncü havalimanı ile ilgili çalışmalar konusunda da bilgi veren Bakan Arslan, yeni havalimanında 6 pist olacağını ve bunların her birinin yanında 'yedek' pist olacağını açıkladı.

İKİ UÇAK AYNI ANDA İNİŞ YAPABİLECEK

Arslan, iki tanesinin başlangıçta açılacağını ve iki uçağın aynı anda iniş yapabileceğini söyledi. Arslan, zaman içerisinde de yolcu artışı ile paralel olarak 6 piste ulaşılacağını kaydetti. Arslan, altı pist tamamlandığında aynı anda 6 uçağın inebileceğini de sözlerine ekledi.

YHT HAVALİMANINDAN GEÇECEK

Arslan, havalimanına ulaşımla ile ilgili olarak da Gayrettepe'den üçüncü havalimanına metro olacağını ayrıca yüksek hızlı trenin de havalimanından geçeceğini belirtti.

AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇEN ARAÇ SAYISI

Bakan Arslan Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayılarıyla ilgili de resmi açıklamayı yaptı. Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'nden, "Nisan'da 36 bin, Mayıs'ta 40 bin, Haziran'da 50 bin, Temmuz'da 49 bin, Ağustos'un ilk 12 gününde 51 bin araç geçti." dedi. Bakan Arslan geçişlerin her ay yüzde 10-15 üzerine konularak devam ettiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 14:54
  1. Ahmet Arslan
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma
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