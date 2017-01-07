İstanbulluların 'açıköğretim' çilesi

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.



Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.



Kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığı, kıyı ve iç kesimlerde 10 santime, yükseklerde ise 25 santime ulaştı. Kar yağışı halen etkisini sürdürürken, sıcaklık da -4 dereceye kadar indi.



Bu arada, açıköğretim sınavlarının yapıldığı kentte, vatandaşlar sınavlara gireceği okullara gitmekte zorluk yaşanıyor. Ana arterler dışında ara sokakların kapalı olduğu İstanbul'da ulaşımda da zorluklar yaşanıyor.



Sosyal medyadan tepkisini dile getiren vatandaşlar, uzun süre araç beklediklerini ancak gelmediklerini söyledi. Bazı kişiler de sınava gitmeyeceklerini kaydetti. Kullanıcılar, İstanbul Valisi Vasip Şahin'den, sınavların iptal edilmesini istedi.







