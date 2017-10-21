İstanbul Boğazı çamura bulandı
Masmavi rengiyle görenleri kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı’nın Beylerbeyi kesimi yağmur sularının getirdiği atıklar nedeniyle çamura bulandı.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:05
İstanbul Boğazı Beylerbeyi'nden denize karışan atık sular nedeniyle çamura bulandı. Rengiyle mest eden Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi.
Görüntülerde derelerde biriken yağmur sularının oluşturduğu atık suyun denize karışmasıyla çamur rengine bürünen İstanbul Boğazı görülüyor. Öte yandan, çamura bulanan İstanbul Boğazı'nı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek, “Tuvalet giderleri mi dersiniz artık yağmur sularının geldi yer. Atık sularla dereden Burhaniye'den gelen yağmur sularının birikimiyle buradan denize akıyor" dedi.