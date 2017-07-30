Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullulara uyarı! Fırtınadan sonra şimdi de...

9 gün içinde iki fırtına yaşayan İstanbul'a bu sefer aşırı sıcaklar geliyor. Sıcaklar yurdun genelinde de artış gösterecek

30 Temmuz 2017 Pazar 12:00
İstanbullulara uyarı! Fırtınadan sonra şimdi de...

Yapılan tahminlere göre İstanbul da dahil olmak üzere sıcaklıklar yeni haftada yurdun büyük bölümünde artacak. İstanbul'da sıcaklıklar 33-34 dereceye kadar çıkarken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 

ORDU, ARTVİN VE ARDAHAN'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTACAK

Bugün, hava sıcaklığının, güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU 44 DERECE

Meteoroloji'ye göre önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümünde aşırı sıcaklıklar görülecek. Sıcaklıklar Marmara'da 33-34, Karadeniz'de 29-30, Ege'de 38-40, Akdeniz'de 36-39, Güneydoğu Anadolu'da 44-45, Doğu Anadolu'da 38-40 dereceye kadar çıkacak.

Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:00
  1. Hava durumu
  2. Meteoroloji
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı