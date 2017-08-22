İstanbullulara son uyarı! 'Dışarıda durmayın'

Şiddetli yağışının öğle saatlerinde İstanbul'un tamamında etkisini göstermesi beklenirken yetkililer dolu yağışına karşı da uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu ve yağmura karşı halkı uyarmasının ardından şiddetli yağış için İstanbul'da teyakkuza geçildi. İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer dolu yağışına karşı da halkı uyardı.

İSTANBUL'UN BATISINDA YAĞMUR BAŞLADI

İstanbul'da yağmur batı ilçelerinde başladı. Beylikdüzü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. D-100'de trafikte yoğunluk oluşurken, fotoğraf çekerek yağmurun tadını çıkaranlar da oldu.

İSTANBUL'DA DOLU ALARMI. KAPALI OTOPARKLAR TIKA BASA DOLDU

Art arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu.. Bunda geçtimiz günlerde yaşanan sıradışı dolu yağışı, bu yağışın özellikleotomobillerde yol açtığı hasarların etkisi var. Otomobillerini bugün yaşanması beklenen dolu yağışından kaçırmak isteyen sürücüler Üsküdar'da kapalı otoparklara akın etti. Bu bölgede otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıpartık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip "dolu" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor.

Otopark çalışanı “Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu" diye konuştu.

Yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

"DIŞARIDA FAZLA KALMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı uyarıda, "1 saat sonra İstanbul'da yağış başlar. Dışarıda fazla kalmayın" dedi.

UYARI ÜSTÜNE UYARI GELDİ

AKOM İstanbul il genelinde Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağını duyurdu. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor.