Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullulara kötü haber! Bu gece başlıyor, 30 gün sürecek

TEM Otoyolu Metris Kavşağı’nda yan yol köprü çalışması bu gece başlıyor, iki şerit 30 gün kapanacak.

23 Ocak 2018 Salı 18:56
İstanbullulara kötü haber! Bu gece başlıyor, 30 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:56
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. trafik
  3. Trafik kazaları
  4. istanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL' korkusu sardı
    1. Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL'..
    2. “Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk”
    3. Milli Takım'da sürpriz istifa!
    4. 24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye..
    5. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD..
    6. Afrin'de 3. acı haber: 1 şehit!
    7. Özbek'ten kulüp çalışanlarına veda
    8. Hatay sınırında 4 nokta geçici..
    9. O maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt..
    10. 'Hastalıklı et' iddiasına yalanlama
    11. Darbeci Sisi'den rakibine darbe!
    12. NATO'dan Afrin ve Türkiye açıklaması
    13. Komandolar Afrin öncesi ant içti
    14. İstanbullulara kötü haber! Bu gece..
    15. İran plakalı TIR’da 45 kilo eroin ele..
    16. Darbeci Sisi’ye rakip olan eski..
    17. İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda..
    18. Amerika'da lisede silahlı saldırı: 1 ölü
    19. Arakan'da Müslümanlara ait evler..
    20. TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge..
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı