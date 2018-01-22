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İstanbullulara iş çıkışı beklenmedik sürpriz

İstanbul’da iş çıkışına denk gelen sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Ana arterlerde trafik yoğunluğunun yüzde 71’lere çıktığı görüldü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:09
İstanbullulara iş çıkışı beklenmedik sürpriz

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71’lere kadar yükseldi.

İş yerlerinden evlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafik karşısında zor anlar yaşadı. E-5 karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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