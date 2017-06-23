İstanbullulara bayram müjdesi! yüzde 50 indirimli

İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Vatandaşlar her türlü şikayetlerinin çözümü için Beyaz masa 153'ü ve 0 538 095 2023 numaraları WhatsApp hattını arayabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, arefe ve bayram günlerinde artacak yolcu yoğunluğuna paralel olarak otobüs sefer sayısı artırılacak ve hizmetlerin aksamaması, normal ve ek seferlerin düzenli olarak yapılması için gereken bütün tedbirler alınacak. Bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.

İSKİ; Tüm İstanbul’da tam kapasiteyle su verecek. Olabilecek su arızası ve kanal tıkanmasıyla ilgili tüm tedbirleri alan İSKİ, nöbetçi ekip sayısını da artıracak.

Mezarlıklar Müdürlüğü; normal mesai saatinden önce mezarlıklar ziyarete açılacak. Bayram süresince mezarlıklarda kontrol yapacak ekipler oluşturularak halkın ziyaretlerini rahat yapabilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Mezarlıklar Müdürlüğü, Bayram süresince de cenaze işlemlerini aksatmadan devam ettirecek.

Ramazan Bayramı süresince şikayetlerin değerlendirileceği merkezler:

ACİL YARDIM............................112



İtfaiye..........................................110



İSKİ Genel Müdürlüğü.................185



Elektrik arıza................................186



İGDAŞ..........................................187