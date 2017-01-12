İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da geçtiğimiz cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti.



Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Edinilen bilgilere göre yağışın gün içerisinde belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Cuma ve cumartesi sıcaklıklar artacak



AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gece yarısı başlayan yağmur bugün öğlen saatlerine kadar etkili olacak. Cuma ve Cumartesi lodosla sıcaklık artacak" denildi.













