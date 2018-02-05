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İstanbullular, navigasyonla yol alıyor

İstanbul trafiğine çözümler aranırken Navigasyon teknolojisi, İstanbulluları biraz daha olsa rahatlatıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:35
İstanbullular, navigasyonla yol alıyor

Dünya trafik yoğunluğu bakımından zirve kentler arasında yer alan İstanbul’da vatandaşlar, trafikte alternatif yollar aramakta. Alternatif güzergâh, kaza uyarısı, yol bakım çalışmaları ve otopark alanları gibi konularda yardımcı olan teknolojiyi İstanbullular çok sevdi. Cep telefonlarına uygulama halinde indirilen Navigasyon sistemleri, bir nebze de olsa vatandaşları rahatlatmaktadır.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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