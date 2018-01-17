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İstanbullular isyan etmişti! Bugün bariyerler konuldu

Sarıyer'de son zamanlarda yaşanan otomobille denize düşme olaylarının ardından, sahil şeridine bariyer konulmaya başlandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde sahilin 2 bin 100 metrelik alanına yapılacağını duyurduğu bariyerlerin, ilk 100 metrelik kısmı yapıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:18
İstanbullular isyan etmişti! Bugün bariyerler konuldu

Sarıyer sahilinde son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlayan, yaya ve araçların denize düşmeleri nedeniyle, Sarıyerliler eylem yaparak, sahile bariyer talebinde bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerek, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik bariyer yapılacağını duyurdu. İBB ekipleri bugün Piyasa Caddesi’nden başlayarak ilk 100 metrelik bariyer montajını yaptı.

Sarıyerliler genel olarak yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirtti. 2 bin metrelik çalışma 3 ay içerisinde tamamlanacak.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 22:18
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