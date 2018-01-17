İstanbullular isyan etmişti! Bugün bariyerler konuldu
Sarıyer'de son zamanlarda yaşanan otomobille denize düşme olaylarının ardından, sahil şeridine bariyer konulmaya başlandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde sahilin 2 bin 100 metrelik alanına yapılacağını duyurduğu bariyerlerin, ilk 100 metrelik kısmı yapıldı.17 Ocak 2018 Çarşamba 22:18
Sarıyer sahilinde son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlayan, yaya ve araçların denize düşmeleri nedeniyle, Sarıyerliler eylem yaparak, sahile bariyer talebinde bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerek, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik bariyer yapılacağını duyurdu. İBB ekipleri bugün Piyasa Caddesi’nden başlayarak ilk 100 metrelik bariyer montajını yaptı.
Sarıyerliler genel olarak yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirtti. 2 bin metrelik çalışma 3 ay içerisinde tamamlanacak.