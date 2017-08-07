İstanbullular hafta sonunda mangala doydu

Mangal yaparken diğer vatandaşların dumandan rahatsız olmaması için başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kâğıthane Belediyesi, vatandaşlara sunduğu barbekü hizmetiyle Hasbahçe'nin piknik severlerinden tam not aldı. Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçirmek isteyen yaklaşık 10 bin insan, Kâğıthane’de tatilin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sayısı 200’e yakın barbekülerde mangal yaparken, bazısı ise çocuklarının doğum günlerini Hasbahçe'de kutladı. Aileleriyle birlikte pikniğe gelen çocuklar ise kendileri için kurulu alanlarda oyun oynadı.

“ELEKTRİKLİ BARBEKÜLERDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Ailesiyle mangal keyfi yapmak için Hasbahçe’yi tercih eden Şefik Kayacan, elektrikli barbekülerden çok memnun olduğunu belirterek, “Herkes buraya gelip çocuklarıyla eğlenceli vakit geçiriyor, çay içip mangal yapıyorlar. Bu barbekü sistemi kömürle yapılan mangaldan daha iyi oldu. Bu sistemi hayata geçiren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Hasbahçe’ye sık sık geldiğini ve yazını burada geçirdiğini aktaran Osman Alibaş, herkesin burayı görmesini istediğini belirtirken, barbekü sisteminin önemine dikkat çeken Filiz Maraz, “Balkonda ve binanın bahçesinde mangal yapıyorduk. Şimdiyse buraya geliyoruz” dedi.

“BARBEKÜDE MANGAL KEYFİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYOR”

Hafta sonunu ailesiyle piknik yaparak geçirmekten büyük keyif aldığını kaydeden Ergün Torun, “Barbeküde mangal keyfi çevre kirliliğini önlüyor. Bu şekilde çevredeki insanları rahatsız etmeden mangal yapabiliyoruz. Mangal sonrası çocuklarımızla top oynayıp, az ilerideki lunaparka gidiyoruz. Hafta sonlarımızı bu şekilde geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Barbekü sisteminin hazırlığa ihtiyacı olmadığı için kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirten Hacer Torun, hafta içi bile Hasbahçe’ye geldiğini kaydetti.

“BELEDİYE BARBEKÜLERİ TEK NOKTAYA TOPLADI, KÖTÜ KOKU ORTADAN KALKTI”

Oğlu Ertuğrul Candan’ın 1’inci yaş günü kutlamasını Hasbahçe’de kutlamayı tercih ettiğini aktaran Ramazan Candan, barbekü sistemini de değerlendirdi. Candan, “Önceki sistemde ortaya çıkan kötü koku barbekü sistemiyle yok oldu. Belediye barbeküleri bir noktaya topladı, çok güzel oldu” dedi.

Kızı Masan Yıldız’ın doğum gününü özel bir yerde kutlamak istediği için açık hava olan Hasbahçe’ye geldiğini belirten Pınar Yıldız, “Burası hem evimize yakın hem de arkadaşlarımızın bulabileceği merkezi bir yerde. Çardak süslemeye çok müsait.” dedi.