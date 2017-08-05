İstanbullular dışarı çıkmayın! Yüzde 70'i...
İstanbul’da sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar gölge yerlere kaçarken, hayvanlar su bulma sıkıntısı çekti.05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:50
İstanbul’da etkili olan sıcak ve nem İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken, nem yüzde 70’i buldu.
Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlardan bazıları Taksim Meydan’ında ağaç gölgelerinin altında yatarken, bazıları da soğuk suyla elini yüzünü yıkadı.
Sıcak hava ve nemden sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken, nemden etkilenen hayvanlar bankamatiklerin gölgesine sığındı.