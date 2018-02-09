İstanbullular dikkat... Yollar kapanacak

Vodafone Park Stadı’nda yarın saat19:00'da oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.- Kardemir Karabükspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili olarak saat 15.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecektir.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir.

Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecektir.

Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir.

Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacaktır.

Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacaktır.