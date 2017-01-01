Cloudflare

İstanbullular dikkat! Salı günü 8 ilçe kararacak...

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

İstanbullular dikkat! Salı günü 8 ilçe kararacak...
Eklenme: 01 Ocak 2017, 01:17
Bu haber 10.004 kez okundu
AYEDAŞ, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı"nda elektrik kesintisi yapılacak yerleri şöyle açıkladı:

* Ataşehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - Mareşal Fevzi Çakmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/Sokakları

* Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/Sokaklarına 13:00 - 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye - Yeşilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/Sokaklarına 14:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk - Meşe - Gündoğdu- Atlas - Şehzade - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecekr.

* Çekmeköy : 11:00 - 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - Süleymaniye -Enes - Berat - Üsküdar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak - Sokak/Sokaklarına 10:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Şile : 09:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Özçiçek - Yakuplu - Rıhtım - Hatıra - Korkut Bey - Gülnaz - Sağlık - Öğretmenler - Güzelyalı - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz Gelincik - Karaköy - Soydan - Sarraf - Park - Kara Ağaç - Ahmet Yesevi - Şile - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - İrfan - Demokrasi - Çayırlar - Gölbaşı - Fettah Başaran - Adnan Menderes - Barınak - Ayazpınar - Ünver - Seçkin - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Ümraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe - Feza- Alemdağ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Üsküdar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi - Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme - Bülbül - Etiler - Tutkun - Gürpınar - Bağcılar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/Sokaklarına 09:30 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam - Kısacık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

 

 
Etiketlerelektrik
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Saldırının ardından provokasyonlar başladı!
  • Azerbaycan’dan Türkiye mesajı: Son derece öfkeliyiz!
  • Reina'nın sahibi herkesi şoke eden o iddiayı yalanladı!
  • TSK'dan Ortaköy saldırısıyla ilgli flaş açıklama!
  • Elektrik kesintisinde terör şüphesi
  • Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş 'terör saldırısı' açıklaması
  • Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…
  • Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!
  • Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar
  • Erdoğan'dan terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
  • Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!
  • Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
  • Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı
  • İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü
  • Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!
  • Gazinocu çocuğu Mehmet Aslan'dan Erdoğan'a hakaret!
  • Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması
  • Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş
  • Provokatör ve teröristleri siber ihbar hattından Emniyet'e bildirin!
  • Terör örgütü DAEŞ'e darbe! Sınırda yakalandı
  • "Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz"
  • Görmez: Mekanın farkı yok, hedef millettir!
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
PKK yandaşları Havai fişek ile saldırdıEdinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde bulunan Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü önüne gelen 2 kişi, ellerindeki havai fişekleri kurum içerisine attı. Kurumun avlusuna düşen havaiPKK yandaşları Havai fişek ile saldırdıEdinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde bulunan Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü önüne gelen 2 kişi, ellerindeki havai fişekleri kurum içerisine attı. Kurumun avlusuna düşen havai

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Müdürlüğüne havai fişekli saldırı düzenlendi.

Rusya göre FETÖ’cüler CIA casusuRusya göre FETÖ’cüler CIA casusu

Rusya uzmanı eski MİT görevlisi Cemal Alparslan Ertuğ, Rusya'nın FETÖ…

Fenerbahçeli sporcuda oradaymışFenerbahçeli sporcuda oradaymış

İstanbul'daki Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren…

"Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz""Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz"

MEB Müsteşarı Tekin, 2013'te bir bakan tarafından kendisine, "Fetullah Hoca'nın…

İşte FETÖ'nün beş ayaklı gelir kaynağıİşte FETÖ'nün beş ayaklı gelir kaynağı

TBMM'nin Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, FETÖ’nün 5 ayaklı gelir kaynağını…

Büyük sevkiyatın sebebi belli oldu! Temizliğe gidiyorlarBüyük sevkiyatın sebebi belli oldu! Temizliğe gidiyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü…

Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuşOrtaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1'i…

2017'nin ilk bebeği o şehir'de doğdu2017'nin ilk bebeği o şehir'de doğdu

Malatya'da 2017'nin ilk bebeği, saat 00.07’de dünyaya geldi. Aile, erkek…

İstanbullular dikkat! Salı günü 8 ilçe kararacak...İstanbullular dikkat! Salı günü 8 ilçe kararacak...

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında…