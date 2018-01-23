Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! Önce yağmur sonra kar...

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıkların yarın hissedilir derecede (3 ila 6) derece azalacağı tahmin ediliyor.

23 Ocak 2018 Salı 10:44
İstanbullular dikkat! Önce yağmur sonra kar...

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:44
  1. Kıyı Ege
  2. Batı Akdeniz
  3. İstanbul
  4. Kocaeli
  5. Yalova
  6. Manisa
  7. Düzce
  8. Zonguldak
  9. Ege
  10. Bolu
  11. Ankara
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik izne bağladı! Afrin operasyonu...
    1. Valilik izne bağladı! Afrin..
    2. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının..
    3. Afrin'in dünya ile bağlantısı koptu!
    4. 7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    5. İngiltere’deki saldırgan, daha çok..
    6. Anderson Talisca'nın ayrılığı an..
    7. Amerika'nın Münbiç korkusu
    8. DAİB illerinden 1.8 milyar dolar..
    9. 'Zeytin Dalı' bütçeye ek yük getirmiyor
    10. Fetih Suresi yerine Enternasyonal..
    11. Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat..
    12. Polis telsizi ve savcı cübbesi ele..
    13. Kapanan her birinin yerine beş yeni..
    14. Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420..
    15. Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü..
    16. İşte Süper Lig'de gol krallığında son..
    17. Yunanistan'da skandal karar! Türk..
    18. Kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı
    19. Askeri araç takla attı: Yaralılar var
    20. 42 maçta 33 gol atan yıldız golcü..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...