Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji'den alınan verilere göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul'da pazartesi ve salı günü gök gürültü sağanak yağış bekleniyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:57
İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar devam ettirecek.

Yağmur İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞMUR VAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece gerilemesi beklenen İstanbul'da önümüzdeki iki gün yağışlı geçecek.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:57
  1. meteoroloji
  2. hava durumu
  3. hava tahmini
  4. hava nasıl olacak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    1. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    2. İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den..
    3. Gaziantep’teki terör saldırılarının..
    4. Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor’da
    5. Başkan Yazgı, vatandaşları ziyaret etti
    6. Eko Şov Bademli yolcusu
    7. Genelkurmay harekete geçti
    8. ABD'de şok eden gelişme! 'Trump'ın..
    9. Erdoğan'dan müjde: Yakın zamanda..
    10. İki aile roketatarla birbirine girdi
    11. Fuarda Gaziemir farkı
    12. Kurbanlık satışları başladı
    13. Barselona’da terör kurbanları için..
    14. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Melih Ekici..
    15. Çermik kaplıcasına 100 milyon TL..
    16. 12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı..
    17. Kadınlardan tarhana yapımı eğitimi
    18. Gömeçli üreticiye uluslararası sirke..
    19. "Türkiye’de oynanan futbolun seviyesi..
    20. Kemalpaşa’da ‘Umut Vaad Eden Deha’..
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması