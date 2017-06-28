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İstanbul'a kavurucu sıcaklar geliyor

Meteroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İstanbul'da sıcak hava etkisini arttırarak devam edecek ve Perşembe günü, mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyredecek.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:23
İstanbul'a kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde ve İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürecek.
İstanbul'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, Perşembe günü sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.


Uzmanlar ise vatandaşlara sıcaktan korunmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'da sıcaklık değerinin Perşembe ve Cuma günü 35 dereceyi bulması bekleniyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:23
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