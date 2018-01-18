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İstanbullular dikkat! Kapatılacak

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçı sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

18 Ocak 2018 Perşembe 20:29
İstanbullular dikkat! Kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 20.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, yarın saat 17.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:29
  1. Kasımpaşa
  2. Aytemiz Akaryakıt
  3. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
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