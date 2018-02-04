İstanbul'da şiddetli lodos: İptaller peş peşe geldi
Maramara'da etkili olan lodos deniz ulaşımını aksatıyor. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan birçok İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.04 Şubat 2018 Pazar 08:09
Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edildi.
Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun iptal edilen seferleri
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal edilen seferleri
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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