İstanbul'da şiddetli lodos: İptaller peş peşe geldi

Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edildi.

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen seferleri

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)