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İstanbullular dikkat! iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

23 Ocak 2018 Salı 08:20
İstanbullular dikkat! iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi,

07:50'deki Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve

08:30'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'da ise;

Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve

09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30,

Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00,

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve

Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:20
  1. istanbul
  2. İDO
  3. BUDO
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