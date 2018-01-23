İstanbullular dikkat! iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi23 Ocak 2018 Salı 08:20
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi,
07:50'deki Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve
08:30'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.
BUDO'da ise;
Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve
09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30,
Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00,
İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve
Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.