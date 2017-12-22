Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! İptal edildi...

Olumsuz hava koşullarından dolayı, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

22 Aralık 2017 Cuma 15:50
İstanbullular dikkat! İptal edildi...

İDO'dan alınan bilgiye göre, 16.00'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek. Sabah 10.15'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal edilmişti.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bandırma limanına gelen büyük tonajlı yük gemileri de römorkörler yardımıyla yanaştırılıyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce aileye müjde
    1. Binlerce aileye müjde
    2. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    3. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    4. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    6. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    7. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    8. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    9. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    10. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    11. Lider, Adana'da yara aldı
    12. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    13. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    14. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    15. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    16. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    17. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    18. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    19. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    20. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi