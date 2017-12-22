İstanbullular dikkat! İptal edildi...
Olumsuz hava koşullarından dolayı, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.22 Aralık 2017 Cuma 15:50
İDO'dan alınan bilgiye göre, 16.00'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek. Sabah 10.15'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal edilmişti.
Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bandırma limanına gelen büyük tonajlı yük gemileri de römorkörler yardımıyla yanaştırılıyor.