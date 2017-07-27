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İstanbullular dikkat! iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:03
İstanbullular dikkat! iptal edildi

İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:03
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