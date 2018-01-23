Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullular dikkat... Bu gece başlıyor

TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda yan yol köprü çalışması bu gece başlıyor. Yapılan açıklamada, "Metris Kavşağı'nın 30 günde tamamlanması planlanıyor" denildi

23 Ocak 2018 Salı 17:04
İstanbullular dikkat... Bu gece başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı'nın 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:04
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. İBB
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''ABD işgalci olduğunu anlamalı''
    1. ''ABD işgalci olduğunu anlamalı''
    2. Çavuşoğlu Paris'te Tillerson'la görüştü
    3. Öldürülen teröristler topluca..
    4. NTV Spor satılıyor...
    5. ABD'de bir panik daha... Korkuya..
    6. İstanbul için geri sayım kar göründü!
    7. Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı
    8. Afrin'de flaş gelişme: 3 cephe..
    9. Dursun Özbek, Galatasaray'a veda etti
    10. Türkiye ve ABD arasında Afrin görüşmesi
    11. Suriyeliler 10 ilde askerlik..
    12. Almanya’da uçakla helikopter çarpıştı
    13. ABD'nin iki seçeneğinden biri Türkiye..
    14. Türkiye'yi Şimşek ve Zeybekçi temsil..
    15. Zeytin Dalı Harekatı'nda yatay hareketli
    16. Bebeği çöpe atmışlardı... Özel ekip..
    17. Uçak ve helikopter çarpıştı: Ölüler var
    18. Açıköğretim öğrencileri merakla..
    19. Afrin şehidimizin o konuşması
    20. İsviçre'de 9 bin kişi mahsur kaldı!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı