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İstanbullular dikkat! Bu bölgelere 20 saat su verilemeyecek

Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacağından, yarın 10.00'dan itibaren Küçükçekmece, Bakırköy ve Avcılar'ın bazı bölgelerine su verilemeyecek

30 Ocak 2018 Salı 20:42
İstanbullular dikkat! Bu bölgelere 20 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),  Avcılar-Sefaköy isale hattındaki deplase çalışması dolayısıyla, yarın bazı  bölgelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi. 
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının  iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi" kapsamında  Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Çalışma nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren, Küçükçekmece'de  Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy'de Florya, Şenlikköy  ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da da Gümüşpala Mahallesi'ne 20 saat süreyle  su verilemeyeceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:42
  1. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
  2. (İSKİ)
  3. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
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