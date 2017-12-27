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İstanbullular dikkat! 4,5 saat kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk(Unkapanı) Köprüsü'nün gece 00:30 ile 04:30 arasında trafiğe kapatılarak bakım onarım çalışmasının yapılacağını açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
İstanbullular dikkat! 4,5 saat kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü, 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi. Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  1. Atatürk Köprüsü
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Unkapanı Köprüsü
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