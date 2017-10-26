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İstanbullular dikkat

Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak koşu sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 21:20
İstanbullular dikkat

Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak koşu sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak koşu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Baraj Yolu Caddesi (Nato kavşağından Necip Fazıl Bulvarı kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsü'nden 3. Cadde'ye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde."

Açıklamada, alternatif güzergah olarak, 75 Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 21:20
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