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İstanbullular dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı belirtildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 00:33
İstanbullular dikkat

Meteorolojiden, İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 00:33
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