İstanbullular bu habere dikkat! O gün kavrulacağız!
Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da sıcak hava etkisini arttırarak devam edecek ve Perşembe günü, mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyredecek.28 Haziran 2017 Çarşamba 11:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde ve İstanbul’da sıcak hava etkisini sürdürecek.İstanbul’da kavurucusıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, Perşembe günü sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.Uzmanlar ise vatandaşlara sıcaktan korunmaları konusunda uyarılarda bulundu.İstanbul’da sıcaklık değerinin Perşembe ve Cuma günü 35 dereceyi bulması bekleniyor.