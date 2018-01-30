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İstanbullu 3 milyon kez 'getir' dedi

Mobil ticarette dünyanın en hızlı teslimat yapan uygulaması ‘Getir’, bin farklı ürünü ortalama 10 dakikada 3 milyon kullanıcısına ulaştırarak 2017 yılında 5 kat büyüdü.

30 Ocak 2018 Salı 09:21
İstanbullu 3 milyon kez 'getir' dedi

10 DAKİKADA SERİ SERVİS

Getir’in Kurucusu Nazım Salur, “Getir ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirdik. Dünyada siparişinizi 10 dakikada teslim alabileceğiniz başka bir mobil uygulama yok” dedi. Salur, “Kurduğumuz sistemin hızı sayesinde moto kuryelerimizin hızlı olmasına gerek kalmadan kullanıcıya ortalama 10 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Getir’in yüzde 100 yerli bir uygulama olması bizi gururlandırıyor, gençlerle birlikte Türkiye’den de teknoloji alanında büyük girişimler çıkacağına inancımız tam” diye konuştu. Salur, Türkiye’nin diğer büyük şehirleri ile dünyanın önemli merkezlerinde de hizmet vermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

400 KİŞİ İLE HİZMET VERECEK

Zamanla yarışan 560 bin İstanbullu’nun bugüne kadar 3 milyon sipariş verdiği Getir’in yıllık cirosu 100 milyon TL’yi aştı. Şu an bünyesinde 1000 kişi istihdam eden Getir, 2018’de 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. 400’ü aşkın motosiklet ve 200’ü aşkın araç filosuyla İstanbul nüfusunun yüzde 93’ü Getir’in hizmet alanı içinde yer alıyor.

HANGİ SEMT, HANGİ ÜRÜN İÇİN 'GETİR' DEDİ?

-Beşiktaş-Ortaköy: Dergi & Kitap

-Kadıköy-Moda: Evcil hayvan ürünleri

-Beylikdüzü: Bebek bakım ürünleri

HANGİ ÜRÜN HANGİ MİKTARDA SİPARİŞ EDİLDİ?

-6 milyon litre su

-1.6 milyon paket dondurma

-760 bin adet kahvaltılık ürün

-680 bin adet çikolata

-135 bin adet evcil hayvan ürünü

-43 bin adet bebek bakım ürünü

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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