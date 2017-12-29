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İstanbul’dan sonra şimdi de o ilimizde hortladı… Paniğe neden olan koku!

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında akşam saatlerinde ortalığa yayılan ağır koku paniğe neden oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 07:08
İstanbul’dan sonra şimdi de o ilimizde hortladı… Paniğe neden olan koku!

Uşak’ta gece saat 22.00 sıralarında Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında ortalığa sebebi bilinmeyen ağır bir koku yayıldı. Hastane içerisinde ve dışarısında kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine başta AFAD olmak üzere, UMKE, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğal gaz dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

Hastane etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ekipler kokunun nedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken olay yerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas geldi. Kavas, şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 07:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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