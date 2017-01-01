İstanbul'dan kaçan yatırımcı İzmir'e koşuyor

İstanbul ve Ankara’daki fiyat artış hızının geride kalması yatırımcıların yönünü İzmir’e çevirdi.

Fiyat artışında İstanbul ve Ankara’ya fark atan Ege’nin incisinde gayrimenkul sektörünü hareketli günler bekliyor. Konut satış grafiğinde üçüncü sırada yer alan İzmir’de geçen yılın ilk çeyreğinde satışlar yüzde 18.71 artarken, İstanbul’dan bu ilimize yatırım yapanların oranı 3 kat artarak yüzde 24.09 seviyesine yükseldi. Yıl boyunca devam eden ilgide kentsel dönüşüm ile markalı konut projelerinin bu ilde konumlanmaya başlamasının büyük rolü var.

10 YILDA YÜZDE 250 BÜYÜDÜ

Konut yatırım geri dönüş süresi ise 19 yıl olan İzmir’deki ofis ve konutlar, kullanım kadar yatırım için de tercih ediliyor. Şehir merkezinde Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçeleri kentsel dönüşümle altın gibi değerlendi. 2017 rakamlarına göre Karşıyaka ve Bornova’da ikinci el konutların metrekaresi ortalama 3 bin liradan alıcı bulurken, markalı projelerde bu değer minimum 5 bin lira seviyesinden başlıyor. İzmir genelindeki 100 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin satış fiyatı son 10 yıl içinde yüzde 250 oranında arttığını dile getiren emlak uzmanları, ‘’Standart özelliklere sahip olan bir ev için 300 bin lira bütçe ayırmak gerekiyor. Aynı büyüklükteki bir dairenin kira değeri ise 10 yılda yüzde 290 oranında artış göstererek bin lira sınırını aştı. Yeni ve markalı konut projelerinde ise bu rakamlar daha da yükseldi’’ tespitinde bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA'NIN ÖNÜNDE

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin sektör analizine göre konut satışları İzmir’de yükselişte, İstanbul ve Ankara’da düşüşte. Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş ise “İstanbullu yatırımcı Çeşme, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe bölgesine daha fazla ilgi göstermeye başladı. Hem İzmir hem de Fethiye, Kuşadası ve Bodrum bölgesine talep var. Yatırımcılar konutlar ucuz olduğu için gelmiyorlar, buralarda yaşamayı tercih eden zengin kesim geliyor. Çeşme bölgesinde, 2 milyon 400 bin ile 2 milyon 800 bin lira aralığında satışlar gerçekleşti” dedi.

İZMİR’İN GÖZDE PROJELERİ

Folkart: Folkart Yapı

Bomonti İzmir: Türkerler Holding

Mistral İzmir: Mistral GYO

Jardin Eden Çeşme: Pana Yapı

Kuzeyşehir Evleri: Yücesoy Mühendislik

Double Diamond Residence: Katal İnşaat

Varyant Plus: Kumko Yapı

Coordinat Bornova: DRC Grup

Park Yaşam Ataşehir: İZKA & Gültekinler

Megapol Çarşı Kule: Megapol Group

Flex Life Studio: BYY İnşaat

Aryom Koru: ARYOM İnşaat

MARKA 333: Özdeker İnşaat

35. Sokak: Akşan Yapı

Soyak Mavişehir Optimus Gold: Soyak Holding

Ege Perla: İŞ GYO

Halk GYO-Teknik Yapı: Alsancak Projesi

Kentsel dönüşüm projeleri geliştiren Erka Grup da İzmir’de dönüşüme odaklanacak.

YABANCILARI DA CEZBEDİYOR

Yenilenebilir enerji, bilişim, sağlık ile havacılık ve uzay sanayii alanındaki yatırımlarla da öne çıkan İzmir yabancılar için de bir cazibe merkezine dönüştü. Geçtiğimiz aylarda “Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir” raporunu açıklayan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Akgüngör, İzmir’in Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu belirterek, “İzmir’i rakibi olabilecek İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli illeriyle karşılaştırdığımızda pek çok açıdan oldukça iyi durumda olduğunu görüyoruz. 35 ülkeden 183 yabancı sermayeli firmaya evsahipliği yapıyor. Bu firmalara neden İzmir’i seçtiklerini sorduğumuzda kentin lojistik olanakları, hammaddeye ulaşım, serbest bölgelerin varlığı ve yetenekli iş gücünün ön plana çıktığını gördük” dedi.

EMLAK KONUT’TAN İKİ İHALELİ PROJE

Bugüne kadar İstanbul ağırlıklı konut projelerinin geliştirilmesine öncülük eden Emlak Konut GYO, Anadolu açılımı kapsamında İzmir’e ayrı bir önem veriyor.

Şirket, geçen yıl İzmir Konak’ta yer alan iki arsasını ihaleye çıkarmıştı. Emlak Konut GYO ve Tariş Kooperatif Birlikleri arasında 1 Aralık 2016’da imzalanan protokol ile Emlak Konut GYO, İzmir Alsancak’ta Liman Arkası olarak bilinen bölgede iki etap halinde ihale etti.

Bu iki ihale neticesinde arsa satışı karşılığında satış toplam gelir 3,9 milyar TL taahhüt edilirken Emlak Konut’un arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1,3 milyar TL oldu.

İzmir Konak 1.Etap ihalesinde ipi göğüsleyen taraf Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. & Teknik Yapılar İnş. Üretim. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı oldu. İzmir Konak 2.Etap ihalesinin kazananı Pekintaş Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Burakcan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olmuştu. Söz konusu projelerle İzmir’in nitelikli konut ihtiyacının yanı sıra ekonomik dinamiklerine, turizm potansiyeline ve kültürel faaliyetlerine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan TOKİ tarafından İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi’nde 315 konut inşa ediliyor.

RAYLI SİSTEME BÜYÜK YATIRIM

İzmir’de 150 kilometre civarında olan hatta kentiçi raylı sistem kullanılıyor. Karşıyaka Tramvayı trafik yükünü alırken, Konak Tramvayı da ulaşımda önemli yer tutuyor. Mevcut metroyu Üçkuyular’dan Narlıdere’ye ulaştıracak proje başlarken, Üçyol’dan Buca Tınaztepe ve Çamlıkule’ye ulaşacak 13 kilometre derin tünel hattı için de çalışmalar devam ediyor. 53 kilometrelik Aliağa-Bergama hattının inşaat ihalesi de bu yıl yapılacak. 2019 yılında İzmir kent içindeki raylı sistem hattı, 250 kilometreye ulaşacak.

OTOYOL FİYATLARI UÇURDU

İstanbul’u İzmir’e bağlayacak olan toplam 427 kilometre uzunluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 2019 yılında tamamlanacak. Hat üzerinde yer alan, köylerin arazilerinde bile şimdiye kadar 3-4 kata ulaşan değer artışları var. İzmir-İstanbul Otoyolu’nda çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Bornova viyadüğü ve Kemalpaşa Bağlantı Yolu’nun bölgesindeki Pınarbaşı, Doğanlar ve Yunus Emre mahallesi mevkilerinde gayrimenkul fiyatlarında yüzde 25 -30 oranında artış gözlendi.

ZİYA BEY DE İZMİRLİ OLDU

İzmir’deki ilk projeleri DAP İzmir’de başarılı bir ön talep süreci geçiren DAP Holding, İzmir’in geleceğine dönük yatırımlarına hız verdi. Bundan sonra imal edecekleri her 100 dairenin 30’unun İzmir’de yer alacağını vurgulayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, topraktan satışa sundukları DAP İzmir projesindeki dairelerin metrekare birim fiyatlarının bölgedeki eski evlerden bile ucuz olduğuna dikkat çekiyor. ‘Artık İzmirliyim’ diyen Yılmaz, ‘Bununla da yetinmeyip 1 yıl kira garantisi vererek yatırımın 10-12 yılda kendini amorti etmesini sağlıyoruz. Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli bölgesi haline gelecek ve yüksek prim yapacak. Başta İzmirliler olmak üzere DAP İzmir’den konut sahibi olmak isteyenlerin bu avantajlı koşulları kaçırmamasını tavsiye ederiz” mesajını verdi. Daire fiyatlarının 299 bin liradan başladığı projede 50 ay sıfır faiz kolaylığı da sağlanıyor.

MARKALAR İZMİR’DE

-Bugüne kadar İstanbul’da geliştirdiği farklı konseptli projelerle öne çıkan DAP Yapı, 2017 yılının son çeyreğinde İzmir projesine start verdi.

-Rönesans Gayrimenkul, İzmir’de önümüzdeki 4 yıl içinde Konak, Mavişehir, Turan ve Gaziemir’de toplam 1 milyar Euro’ya ulaşan yatırıma imza atacak.

-Türkerler Holding, İzmir Konak’ta 350 milyon dolar yatırımla Mahall Bomonti projesine başladı.

-Sur Yapı, Kiğılı, Torun ve Elmas ailelerinin ortak olduğu karma projenin teknik hazırlıkları tamamlandı.

-LOFT markasıyla İstanbul Levent’te Levent Loft ve Loft Bahçe projelerini hayata geçiren Akfen İnşaat, Ankara’dan sonra İzmir’de de öne çıkmayı planlıyor.

NERELER DEĞERLİ

-30 ilçeli İzmir emlak piyasasının en hareketli olduğu bölge Karşıyaka’da ayda ortalama bin civarında konut el değiştiriyor. Karşıyaka’yı Buca, Karabağlar, Torbalı, Çiğli, Konak, Bornova, Bayraklı takip ediyor.

-Arsa-arazi yatırımlarında Çeşme, Urla, Güzelbahçe Karaburun, Kemalpaşa, Torbalı, Menemen ve Seferihisar öne çıkıyor.

-İzmir Körfez geçişi projesine dahil olan semtler değer kazanırken, en çok göç alan Menemen ilçesinde fiyatlar hızla artıyor.

-Karaburun ve Mordoğan bölgesi yeni yol çalışmalarıyla birlikte İzmir’in en çok konuşulan bölgeleri arasındaki yerini aldı. Arazi fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 artış gösterdiği bölgede yeni turizm yatırımları da planlanıyor.

-Yıllık konut fiyat artışında Aliağa ve Seferihisar yüzde 33’lük artışla liderliğe oturdu.

FOLKART’TAN BORNOVA’YA YATIRIM

İzmir’in gelecek 50 yılına yön verecek projelerde imzası bulunan Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, gayrimenkul yatırımında İzmir’in rüştünü ispat ettiğini ve şehrin dev projelerin adresi olduğunu söylüyor. Bornova Yeni Kent Bölgesi’nde doğayla içiçe kurgulanan ve geçen yıl satşa sunulan FOLKART INCITY projesi yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, FOLKART olarak 13 projeyi birden yürüttüklerini belirterek, ‘’Bu projelerin toplam yatırım değeri tam 4 milyar 352 milyon Türk lirasıdır. İzmir’de istihdama ciddi katkı sağlıyoruz, şu an için bin 500 kişinin üzerinde insan çalışırken ilerleyen aylarda bu sayı ciddi oranda artacak’’ dedi. ’Biz bu projeyle birlikte, bu alanda 2500’e yakın konut, ofis, çarşı birimi ürettik’’ diyen Sancak, ‘’Hedefimiz bu yeni kent bölgesinde yakın gelecekte 5000 bin civarında ek birim üretmektir’’ mesajı verdi.

FOLKART Genel Müdürü Metin Sancak ise FOLKART’tan konut alan herkesin kısa bir süre sonra kârlı bir yatırım yaptığına dikkat çekerek, ‘’Önceki projelerde yapılan değerlendirmeler ışığında müşterilere yüzde 50’nin üzerinde artı değer kazandırıyor. Bu da beraberinde hızlı satış yapmamızı sağlıyor. Müşterilerimiz 1 seneden kısa sürede bu kazançları realize edebiliyor’’ dedi.