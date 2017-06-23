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İstanbul'dan Göç başladı... Herkes gidiyor...

Ramazan Bayramı tatili için erken yola çıkanlar, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli girişi ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı. İstanbul'a gelen sürücüler için ise yollar oldukça müsait durumda

23 Haziran 2017 Cuma 15:45
İstanbul'dan Göç başladı... Herkes gidiyor...

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında normal bir cuma günü trafiği olan sabah saatleri sonrası, bayram için yola çıkanlar öğle saatlerinde köprü çıkışında yoğunluğa neden olmaya başladı. İş çıkışı saatlerinde trafiğin daha yoğun olması bekleniyor.

İstanbul'un Trakya çıkışında da Mahmutbey gişelerinde trafik öğle saatlerinde (İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasına göre) yüzde 37'lik bir yoğunluğa sahip durumda.

Arife günü yoğun trafiğe yakalanmak istemeyen tatilciler, haftanın son günü izin alarak yola çıktı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, TEM yolunun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı.

Tünelden önceki rampada ağır tonajlı araçların yavaşlaması ve tünelde hız sınırının 70 kilometre olması nedeniyle bu bölgede oluşan yoğunluk tünel çıkışına kadar devam etti. Tünel girişi ve öncesindeki rampa ile viyadüklerde görülen yoğunluğun dışında sürücüler TEM'in Düzce ve Bolu kesiminde sorunsuz Ankara yönüne yollarına devam etti.

Güzegahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ramazan Bayramı süresince trafiğin akışını düzenlemek amacı ile alınan kararla, ağır taşıtlar il sınırları içindeki D100 karayolunu kullanamayacak. 

Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu (UTDK), Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan kararla, Ramazan Bayramı süresince il sınırları içerisinde ağır taşıtların D-100 Karayolunu kullanması yasağı komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli il sınırları içerisinde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla, ağır taşıtların il sınırları içerisinde D-100 Karayolunu kullanmaları yasaklandı. Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu'nun aldığı kararla 24 Haziran saat 08.00'de başlayacak olan ağır taşıtların giriş yasağı, 28 Haziran saat 08.00'a kadar sürecek. Çalışmalar müddetince denetim ve kontroller il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılacak.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:45
  1. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  2. İstanbul
  3. Bolu Dağı Tüneli
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