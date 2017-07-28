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İstanbul’daki yoğun yağışta Beyoğlu’ndaki türbe sular altında kaldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun dolu yağışı ve fırtına nedeniyle Beyoğlu’ndaki Arapzade Mustafa Efendi Türbesi’ni de su bastı. Türbeyi suyun bastığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:12
İstanbul’daki yoğun yağışta Beyoğlu’ndaki türbe sular altında kaldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktası durumdan olumsuz etkilendi. Sokakların ve caddelerin göle döndüğü olayda vatandaşlar mahsur kaldı, araçlar ise yollarda kaldı. Yoğun yağıştan Beyoğlu’ndaki Arapzade Mustafa Efendi Türbesi de nasibini aldı. Yağış nedeniyle türbenin içerisi sularla doldu. İçerisindeki vatandaşlar ise türbenin çatısına çıktı. Yağmurun kesilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar türbelerin üstlerini kaldırarak yağmur sularını tahliye etti.

“İlk defa böyle bir şey yaşadık”

Türbeyi su bastığı anları anlatan bir vatandaş, “Bunları anlatmakla olmaz yaşamak gerekir. Türbeyi de su bastı, camın tamamı tavana kadar sular altındaydı. Burada insanlar malından önce canını kurtarmaya çalıştı. Sonra herkes malının derdine düştü ama neye yarar ki kimseye laf edemiyoruz. Geçen hafta da türbeyi su bastı. Biz temizledik” dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:12
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
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