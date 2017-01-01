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İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çeşitli ülkelerden kınama ve taziye mesajları geldi.

İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü
Eklenme: 01 Ocak 2017, 11:11
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Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çeşitli ülkelerden kınama ve taziye mesajları geldi. Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Obama, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdi. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da açıklamasında, "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." derken, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler." dedi. 

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Kalbim, İstanbul'da teröristlerce öldürülenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajını paylaştı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi. 

Avrupa Birliği 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı. 

AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve hayatını kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı. 

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı. 

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi. 

Almanya 

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi. 

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı. 

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi. 

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle." ifadesini kullandı. 

Meksika

Meksika hükümeti adına Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Meksika’nın sivilleri hedef alan bu saldırıları tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye halkına, hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Meksika'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul’daki Meksika Konsolosluğunun Türkiye makamlarıyla irtibat halinde olduğu ve şimdiye kadar saldırıdan etkilenen herhangi bir Meksika vatandaşının bulunmadığı kaydedildi. 

 
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HABER YORUMLARI
600

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Hülya

İçerden yardım almadan bunu yapamazlar içimizdeki hayrın köpekleri bulun bu tetör biter. Biri şu Kılıçdaroğlu oğluna biraz akıl versin adam gittikçe akıl kıtlığı çekiyor yoksula yardım sevaptır bu yardım akılda daha sevaptır

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Faruk

Hepsi başsağlığı dilemiş. Bir tanesi de hain şerefsiz teröristler diyememiş. İlginç...

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timur cakır

Bız meksikanın taziyesinı alalım ,Gerısi sahtekar ve yapmacık ,Salla gıtsın ....ı

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Hatice

Bu gune kadar kactane teror olayi yasadik 15 temmuzu yasadik hepsinden daha acisiydi ya bir yada ikisine aradan zaman gecerdi kinamak icin ne oldu acaba hemde avusturyanin islam dusmani yoneticileri de hemen kinama gonderdiler isbirligi teklif ettiler artik yeter bunlarla isbirligi istemiyoruz mutlaka delilleri karartmak icin istiyorlardir bunlarin hepsi degilmi menfaat cikar petrol ve israilin guvenligi icin ortadoguyu ve tek ayakta kalan turkiyeyi de maddi manevi cokertmek icin icimizdeki hainlerle isbirligi yaparak ve bizim akilsiz sunnilerin akilsiz diyorum akillari baslarina gelmiyor birlik icinde olalim ve bu atesi sondurelim cunku su anda halepte daha cok sunniler vardi onlari bir sekilde evlerinden yurtlarindan ettiler sia iranda basta olmak uzere o bosalan yerlere yahudiler iran siasi oraya yerlesecek bizim gibi inancli insanlarda elimizden bir sey gelmiyor sadece dua ediyoruz icimizdeki hainler bunlara canak tutuyor ve acimiz katlaniyor bu kafirleri kendimize gulduruyoruz ey ummeti muhammet bu kafirlelerin derdi islami yok etmek buna canak tutanlar ahiretinizi dusunun

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umit

Hem saldiriyi duzenletiyorlar hemde bassagligi diliyolar. Yuzsuz AB ABD

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1956

Bu taziye leri neden yayın liyorsunuz ki terörist abd ve ab nin işi allah hepsinin belasını versin

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taha

Hepiniz (belçika, almanya, ıngiltere, abdAB ...)Şerefsiz ve alcaksiniz. Neden direk karşımıza cikmiyorsunuz. Hepiniz hainsiniz. Hainlerin her zaman hilesi boşa çıkmıştır.

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