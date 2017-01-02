İstanbul'daki saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

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Erkan Tan'dan Taha Akyol'a sert tepki: Seni yıllarca adam sanmıştık

Hürriyet Gazetesi’nde kalem oynatan Taha Akyol bugünkü makalesinde Ortaköy'de yaşanan katliamla ilgili olarak "Reina'da sergilenen terörün özelliği 'hayat tarzı katliamı' olmasıdır" diye yazdı. Erkan Tan, bu sözler üzerine Taha Akyol'a çok sert tepki göstererek "biz de seni adam zanneder yıllarca okurduk yahu, yazıklar olsun sana verdiğimiz yıllara" diye büyük tepki gösterdi.