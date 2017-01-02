İstanbul'daki saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin ifadeleri alınıyor.

İstanbul'daki saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:27
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İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

 

 
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