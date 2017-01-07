İstanbul’daki kar yağışı ne zaman bitecek?

Kar yağışı, İstanbul’u kontrolü altına aldı. Çatalca’da 110 cm’ye ulaşan kar kalınlığının kent merkezinde de etkisini sürdürmesinin üzerine İstanbullular cumartesiyi evde geçirdi. Peki ya kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul’daki kar yağışı ne zaman bitecek?
Eklenme: 07 Ocak 2017, 18:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün gece başlayan kar yağışının 3 gün boyunca etkili olacağını açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da ocak ayının çok soğuk geçeceğini belirterek buzlanma, don ve çatı çökmelerine karşı uyardı.

İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıklarını Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığı 110 cm'ye ulaşırken, Arnavutköy'de 60-65 cm, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60 cm olarak duyuran İBB’den yapılan açıklamada ise "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" ifadelerine yer verildi.

 

 
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