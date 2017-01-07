İstanbul’daki kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün gece başlayan kar yağışının 3 gün boyunca etkili olacağını açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da ocak ayının çok soğuk geçeceğini belirterek buzlanma, don ve çatı çökmelerine karşı uyardı.
İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıklarını Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığı 110 cm'ye ulaşırken, Arnavutköy'de 60-65 cm, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60 cm olarak duyuran İBB’den yapılan açıklamada ise "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" ifadelerine yer verildi.