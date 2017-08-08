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İstanbul'daki kapalı havanın nedeni belli oldu!

Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava bugün İstanbul'da etkisini kaybetti. Rüzgarla birlikte daha da serin hissedilen havanın sebebi ise Marmara bölgesindeki alçak basınç.

08 Ağustos 2017 Salı 15:17
İstanbul'daki kapalı havanın nedeni belli oldu!

İstanbul'da geçen cuma gününden bu yana etkisini artıran aşırı sıcak ve nemli havanın, bugün rekor seviyelere ulaşarak hissedilen sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkarması bekleniyordu. Ancak beklenenin aksine İstanbul'da bugün serin bir hava hakim.

Hürriyet'in haberine göre, Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, İstanbul'da bugün bunaltan sıcak ve nemli havaya mola verilmesine yol açan meteorolojik durumun, Karadeniz üzerinden gelen alçak bulutların etkisiyle güneş radyasyonu ile ısınmanın sınırlanmasından kaynaklandığını söyledi.

"Marmara'nın doğusunda alçak bulutlar var"

Yrd. Doç. Dr. Kahraman konuyla ilgili şunları söyledi:

"Halen Marmara'nın doğusunda alçak bulutlar var. Özellikle yere en yakın stratus bulutlarının tahmini güçtür, çünkü atmosferdeki sirkülasyonun yanı sıra yerel koşullar da bunların oluşumu ve gelişiminde önemli rol oynar. Alçak bulutların perdelemesiyle güneş radyasyonu yere daha az ulaşabiliyor, bu da ısınmayı sınırlıyor."
İstanbul'da sıcaklıkların şu an 29 derece, bağıl nemin ise yüzde 75 düzeyinde olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Hissedilen sıcaklık 33 derece. Bu kadar yüksek nemde sıcaklığın bir kaç derece oynaması termal konforumuz için çok daha büyük etkilere neden olur. Örneğin sıcaklık 4 derece artıp 33 dereceye yükseldiğinde, bağıl nem % 75 iken hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseliyor. Böyle bir durumda ısı krampları veya ısı bitkinliği, halk deyimiyle sıcak çarpması meydana gelebilir" sözleriyle vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 15:17
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