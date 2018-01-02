İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun Cengiz İnşaat ile birlikte yüzde 50 hissesine sahip olduğu ortak girişim, Nisan ayında metro için inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işlerini kapsayan sözleşmeyi imzalamıştı.

Sözleşme bedeli KDV hariç 1,6 milyar liraydı.

Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi.

12 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

Toplam 12 kilometre uzunluğunda olacak metro hattının 2020 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete girmesi hedefleniyordu. İki ayrı güzergâhtan oluşan hattın birincisi Tavşantepe Metro Hattı kuyruk tüneli sonundan başlayarak sırasıyla Kaynarca Merkez, Çamçeşme (Çamçeşme Parkı), Kavakpınar (Abdi İpekçi Caddesi), Esenyalı 1(Dörtyol mevki), Esenyalı 2 (Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi yanı) ve Tuzla Tersane İstasyonlarından geçerek Tuzla Belediyesi mevkiinde kuyruk hatları bitiminde son bulacak, bu hattın toplam uzunluğu yaklaşık 7,9 km olacaktı.

Pendik Merkez-Kaynarca Metro Hattı ise mevcut Marmaray ve Hızlı Tren İstasyonları olarak işletilen Pendik İstasyonu yanında teşkil edilecek Pendik Merkez İstasyonundan başlayarak Kaynarca Merkez İstasyonuna (Yüzyıl Hastanesi karşısı) ulaşacak ve buradan yapımı devam eden Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı’na ait Hastane İstasyonu’na bağlanacak hat, 4,1 km toplam uzunluğa erişecekti.

Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.

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