İstanbul'daki dev AVM iflas etti
İstanbul Bayrampaşa’daki ORA AVM'nin iflas ettiği duyuruldu.12 Şubat 2018 Pazartesi 10:24
Açıldıktan bir yıl sonra mali sıkıntıya giren Bayrampaşa’daki ORA AVM için iflas kararı çıktı. İstanbul Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi.
Hürriyet'in haberine göre, şirketin alacaklıları arasında, finans kurumlarının yanı sıra 450’ye yakın şirket ve kişi bulunuyor. İflas eden AVM’nin toplam borcu ise 1 milyar 590 milyon lira.
YORUM YAZ