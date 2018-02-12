İstanbul'daki dev AVM iflas etti

Açıldıktan bir yıl sonra mali sıkıntıya giren Bayrampaşa’daki ORA AVM için iflas kararı çıktı. İstanbul Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre, şirketin alacaklıları arasında, finans kurumlarının yanı sıra 450’ye yakın şirket ve kişi bulunuyor. İflas eden AVM’nin toplam borcu ise 1 milyar 590 milyon lira.