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İstanbul'daki "ana darbe davası"nın 7. duruşması görülmeye başlandı

İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:00
İstanbul'daki "ana darbe davası"nın 7. duruşması görülmeye başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki  darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında  aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u  firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması başladı. 

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki  büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 15 tutuklu  sanık katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olayda şehit olan 89 kişinin yakınlarının yanı sıra "suçtan zarar gören" kurum ve kuruluşlar adına  avukatlar da hazır bulundu. 

Duruşmada, sanık savunmaları alınıyor. 

İddianameden 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul  genelinde şehit edilen 89 isim ''maktul'' sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya  teşebbüs edilen 15 Temmuz'da 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar, Deniz  Harp Okulu Komutanı olan Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem  ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekiroğlu "müşteki",  aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi, Türkiye  Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti  İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Digitürk Genel Müdürlüğü,  Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de ''suçtan zarar görenler''  sıfatıyla yer alıyor. 

İddianamede davanın "1" numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in  yanı sıra, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay  Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu,  hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık olarak geçiyor. 

Davada 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi  Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel  Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer  Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer  Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay  Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık, tutuklu olarak bulunuyor. 

İstenen cezalar

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "Türkiye Büyük  Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs  etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme",  "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu  görevi nedeniyle kasten öldürme", "tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı  duyduğu infialle kasten öldürme", "cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi  tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu  görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden  yoksun kılmaya teşebbüs etme, "cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla,  kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi  tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahlı terör örgütü  kurmak", "kara ulaşım araçlarının alıkonulması", "hava ulaşım araçlarının  alıkonulması", "gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak  suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "haberleşmenin engellenmesi", "iş yeri  dokunulmazlığını ihlal", "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu  görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden  yararlanma hakkının engellenmesi" ile "silahla, birden fazla kişi tarafından  birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi  hakların kullanılmasının engellenmesi'' suçlarından 92 kez ağırlaştırılmış  müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit,  Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin,  Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'ın da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar  hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve  Fatih Karakaya hakkında 47 kez, Sadık Cebeci hakkında 17 kez, Nebi Gazneli,  Müslüm Kaya hakkında 6 kez, Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk  Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

"Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanması  

İddianamede,  İstanbul'daki darbe girişimi faaliyetlerini, öncesinde yaptığı toplantılarla  planlayan, görev dağılımı yapan, kontrol altına alınacak bölgeleri belirleyen  veya girişim günü icrasında yönlendirici ve azmettirici vasıfta olup darbe  girişimi kapsamında hakimiyet sağlanması için işlenen muhtelif suçlardan doğrudan  veya dolaylı fail sıfatıyla sorumlu olan "Yurtta Sulh Konseyi'' İstanbul  yapılanmasının, Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler,  Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat  Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli sanıklardan oluştuğu vurgulanıyor. 

İstanbul'da 89 şehit, 685 yaralı 

İstanbul'daki darbe girişimiyle ilgili istatistiki bilgilerin de yer  aldığı iddianamede, askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si  sivil vatandaş olmak üzere toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, kolluk  görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla  ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği  mağdurlardan 685'inin yaralandığı, 34'ünün yara almadan kurtulduğu, 155  kişinin yaralama kastıyla gerçekleştirilen eylemlerin mağduru olduğu, kolluk  görevlileri dahil 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tahdit eylemi  gerçekleştiği, 214 özel şahsa ait mal ile askeri kurumlara ait olanlar hariç  25 kamu malının zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.  

Ordu Komutanının kaçırılmasına teşebbüs 

İddianamede, olay tarihinde 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten  müşteki Orgeneral Ümit Dündar'ın darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde  atama listesine göre mevcut görevine son verilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı  emrinde görevlendirildiği belirtildi. 

Darbeci unsurların ele geçirdiği 1. Ordu Komutanlığı Harekat  Merkezi'nde bulunan Eyyüp Gürler ve Ahmet Zeki Gerehan'dan alınan talimatla Harp  Akademileri Komutanlığında öğrenci subay olan Muammer Karaman, Batur Alp Çakır, Murat İlhan ve Mehmet Akif Aslan'ın silahlı ve teçhizatlı şekilde saat 22.30  sıralarında müşteki Ümit Dündar'ın Fenerbahçe Orduevi sahasında bulunan konutuna  gittikleri anlatılan iddianamede, ev içerisinde dolaşarak ve sorarak müştekiyi aradıkları ancak bulamayınca ayrılarak görevli oldukları 1. Ordu Harekat  Merkezine döndükleri anlatıldı. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:00
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. TSK
  3. FETÖ
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