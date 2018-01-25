İstanbul'daki ana darbe davasında sıcak gelişme
FETÖ'nün 15 Temmuz alçak darbe girişimine ilişkin, aralarındateröristbaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.25 Ocak 2018 Perşembe 17:18
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 14 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.